Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi kararını verdi: Yeniden aday oluyor! Beşiktaş'ta olağanüstü seçim öncesinde aday olup olmayacağı merakla beklenen Ahmet Nur Çebi'nin kararı netleşiyor. Çebi'nin yeniden adaylık için hazırlıklara başladığı öğrenilirken seçim için ise öne çıkan tarih aralık ayının ilk haftası oldu

Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olup olmayacağı merak ediliyordu.

YENİDEN ADAYLIK İÇİN TEMASLAR BAŞLADI Son gelişmelere göre başkan Çebi'nin yeniden adaylık için çalışmalara başladığı öğrenildi. Camiadan önemli isimlerle temaslarda bulunan Çebi, yönetim kurulunda önemli değişikliklere gidecek. Gelecek hafta basının karşısına çıkacak olan Çebi'nin burada eski başkan Fikret Orman'ın kendisine yönelik açıklamalarına da cevap vermesi bekleniyor. REKLAM

SEÇİM TARİHİ ARALIK AYININ İLK HAFTASI Beşiktaş yönetimi olağanüstü kongre kararının ardından seçimin en geç aralık ayı başında yapılacağını açıklamıştı. İlk olarak kasım ayının son haftası kulislerde konuşulsa da siyah-beyazlılarda şu anda öne çıkan tarih aralık ayının ilk haftası oldu. Tarih kısa süre içerisinde netleşecek.

3 AYDA KRİZ ÜSTÜNE KRİZ YAŞANDI Beşiktaş'ta umutlu biten geçen sezonun ardından yeni sezon kaosla başladı. Yeni transferler tartışma konusu olurken sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın istifasıyla başlayan süreç, Şenol Güneş'in ayrılığı ve olağanüstü kongre kararıyla noktalandı. REKLAM * Eleştirilerin odağına yerleşen sportif direktör Ceyhun Kazancı, 23 Temmuz'da istifa kararı alırken 26 Temmuz'da görevinden resmen ayrıldı. * Beşiktaş'ta transfer süreci devam ederken 22 Ağustos'ta bir başka şok da yönetimde yaşandı. Asbaşkan Serhan Çetinsaya, istifa kararı aldı. * Beşiktaş'ta 5 Ekim'de Lugano'ya 3-2 kaybedilen maç ise tam anlamıyla kaosa yol açtı. 6 Ekim'de peşpeşe iki karar gündemi sarstı. Önce Şenol Güneş, ikinci kez geldiği Beşiktaş'tan istifa ederek ayrıldı. Sonra da Ahmet Nur Çebi yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı.

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