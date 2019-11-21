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Beşiktaş'ta bir kadına saldıran şüpheli adliyede

DHA

Beşiktaş'ta bir kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Berrak K.'nin ifadesinde, "Ani bir refleksle olmuş bir harekettir. Başka bir amacım yoktu" dediği öğrenildi.

Beşiktaş

Bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E. Ihlamurdere Caddesi'ndeki kafenin önünden geçerken bir kadının saldırısına uğradı. Aynı kadın olaya tepki gösteren bir kişiyle de kavga etti. Öğretmen Ş.N.E.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Berrak K.'yı Büyükçekmece'de gözaltına aldı.

Ressam olduğu öğrenilen Berrak K.'nin "uyuşturucu madde kullanmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Berrak K. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Berrak K.'nın emniyetteki ifadesinde "Olay günü 18.00 sıralarında Nişantaşı'nda bir galeri açılışına gittim. Çıkışta yaya olarak Beşiktaş'a indim. Keyifli şekilde yolda yürüyordum. Sergi açılışında ikram edilen birkaç küçük bardak alkol almıştım ancak kendimdeydim. Sarhoşluğum yoktu" dediği öğrenildi.

Şüpheli kadının ifadesinin devamında, "Yolda birkaç defa araçların sıkıştırması ve korna çalmalarından rahatsız oldum. Cadde üzerinde yürüdüğüm esnada ismini olay akabinde öğrendiğim Ş.N.E.'nin bana doğru kulaklığını takmış bir halde yürüdüğünü gördüm. Bu kişi tiksinmiş bir şekilde bana bakıyordu. Ben de bunun üzerine bu kadına refleksle bir tokat attım. Sonra yürüyerek oradan uzaklaştım. Bu kişiyi hiç tanımıyorum. İlk defa orada gördüm. Aramızda husumet yoktur. Olaydan sonra da kendisiyle karşılaşmadık. Şimdi görsem de bu kişiyi tanımam. Ani bir refleksle olmuş bir harekettir. Başka bir amacım yoktu" dediği kaydedildi.

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