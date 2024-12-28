Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor mesaisi!

Süper Lig’in 18'inci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.