Beşiktaş'ta Cerny ve Djalo kararı!

Geçtiğimiz sezonlardaki başarısızlıkları unutturmak adına güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, dış transferde olduğu gibi iç transferde de harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Vıncenzo Italiano, Vaclav Cerny ile Tiago Djalo'nun takımda kalmasını istiyor.

CERNY, ITALIANO'DAN TAM NOT ALDI

Vincenzo Italiano'nun, deneyimli kanat oyuncusunu kadro planlamasında önemli bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının, Cerny'yi özellikle sağ kanatta değerlendirmeyi düşündüğü ve oyuncudan yeni sezonda daha fazla verim almayı hedeflediği gelen haberler arasında.

Bu doğrultuda Beşiktaş'ta şu aşamada sağ kanat transferi öncelikli gündem maddeleri arasında yer almıyor. Ancak mevcut oyunculardan birinin takımdan ayrılması halinde yönetimin bu bölge için yeniden transfer çalışmalarına başlaması bekleniyor.

DJALO'NUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE VE OYUN KARAKTERİNE GÜVENİYOR

Savunma hattında da teknik heyetin değerlendirmeleri belirleyici olacak. Geçtiğimiz sezon istediği kadar süre alamayan Tiago Djalo, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun olumlu rapor verdiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Portekizli stoperin fiziksel özellikleri ve oyun karakterini beğenen İtalyan teknik adamın, Djalo'nun gelecek sezon kadroda yer almasını istediği öğrenildi. İki ismin de yurt dışı kamp kadrosunda bulunması beklenirken, teknik heyet değerlendirmelerine bu hazırlık döneminde devam edecek.

DURUM KAMPTAN SONRA KESİNLEŞECEK

Siyah-beyazlılarda kamp sürecinin ardından kadro yapılanmasına ilişkin son kararların verilmesi planlanıyor.