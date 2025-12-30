Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta 'çeyrek'ler belirleyici oldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta 'çeyrek'ler belirleyici oldu

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında attığı 30 golün 7'sini müsabakaların ilk 15 dakikalarında kaydetti. Rakiplerinin 22 golüne engel olamayan siyah-beyazlıların en çok gol yediği zaman dilimi ise 76-90. dakikalar arası olarak dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:34 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta 'çeyrek'ler belirleyici oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, rakip fileleri 30 kez sarsarken, ağlarında da 22 gole engel olamadı. Kartal, ligde bulduğu 30 golün 7'sini mücadelelerin 1-15. dakikaları arasında kaydetti. Siyah-beyazlı takım, söz konusu performansıyla bu alanda ligde ilk sırada yer aldı.

        16-30. dakikalar arasında 6 kez fileleri sarsan Beşiktaşlı futbolcular, 31-45. dakikalarda 4 ve ilk 45 dakikanın uzatmalarında da 1 defa ağları havalandırdı.

        46-60. ve 90 dakikanın uzatmalarında 3'er kez gol sevinci yaşayan Kara Kartal, 61-75. dakikalar arasında 5, 76-90. dakika arası da 1 gol attı.

        EN ÇOK GOLÜ 76-90. DAKİKALAR ARASINDA YEDİ

        Beşiktaş'ın yediği gollerin dakika dağılımına bakıldığında ise maçların sonlarına doğru skorun korunamadığı dikkat çekiyor.

        Siyah-beyazlı ekip, 76-90. dakikalar arasında tam 6 kez rakiplerine gol izni verdi. 61-75. dakika arası da 4 gol yiyen Kara Kartal, 16-30. ve 46-60. dakika aralıklarında da topu 3'er defa ağlarında gördü.

        Beşiktaş'ın, 1-15., 31-45. ve ilk 45 dakikanın uzatmalarında ise 2'şer kez fileleri sarsıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Öldüren diş çekimi' davasında sanıklara 'indirimli' cezaya tepki: Oğlumun mezarına nasıl gideceğim

        BURSA'da özel bir klinikte sedasyon altında yapılan diş çekimi ve dolgu işlemi sonrası fenalaşan Deniz Sönmez'in (5) hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin davada, diş hekimi Aleyna G. ile anestezi uzmanı Levent O.'ya verilen indirimli hapis cezasına, Sönmez ailesi tepki gösterdi. Baba Aydın Sönmez, "2 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesi hüsranla sonuçlandı. Suçlular, 'Bilinçli taksirle öldürme'den 4'er yıl ceza aldılar. Oğlumun mezarına nasıl gideceğim? Nasıl bir yüzle mezarının başına oturacağım?" dedi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü