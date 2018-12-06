Golcü transferi için gaza basan Beşiktaş, West Ham United forması giyen Javier Hernandez transferinde girişimlerini sürdürüyor.

İngiliz basınından ise Beşiktaş için sevindirici bir haber geldi. Habere göre; West Ham United'ın Meksikalı yıldızı, en kısa sürede takımdan ayrılmak istiyor. Chicharito lakaplı golcünün mutsuz olduğu ve bir an önce yeni takımına katılmak istediği belirtildi.

29 yaşındaki Hernandez ile bir süredir temas halinde olan yöneticiler, futbolcu için kulübüyle masaya oturacak. Bilindiği üzere; geçen ay siyah-beyazlı yönetim Londra'da bir takım görüşmeler yapmış ve Chicharito'dan 'ocak ayını bekleyin' yanıtını almıştı.

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