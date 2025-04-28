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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta derbi hazırlığı başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta derbi hazırlığı başladı

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:25 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:25
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        Beşiktaş'ta derbi hazırlığı başladı!
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        Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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