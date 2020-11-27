Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a bu zorlu mücadele önce Gökhan Töre'den kötü haber geldi. Kartal, tecrübeli oyuncunun soleus adalesinde zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

DERBİ HAZIRLIKLARI SÜRDÜ

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, dinlenme ve rejenerasyon çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.