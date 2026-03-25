Beşiktaş'ta derbi maçı mesaisi!

Kız arkadaşını tabancayla başından vurup öldürdü

Olay, 20 Mart'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Cafer B. ile kız arkadaşı Aleyna Yaray arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cafer B., tabanca ile Yaray'ın başına ateş etti. (DHA)