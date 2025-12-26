Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak!
Giriş: 26.12.2025 - 13:45 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:45
Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.
Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantı, saat 10.30'da başlayacak.
Toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları görüşülecek.
