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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Emirhan Topçu bekleyişi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Emirhan Topçu bekleyişi!

        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu için bekleyişine devam ediyor. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki savunmacı ile anlaşma noktasına gelse de Çaykur Rizespor "para + oyuncu" teklifine şimdilik yanaşmıyor. Karadeniz ekibi, Emirhan için resmi teklif yapan Las Palmas ile de görüşmelerde mesafe kat etti

        Giriş: 25.07.2024 - 11:58 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:59
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        Beşiktaş'ta Emirhan Topçu bekleyişi!
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        Sol stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş bir süredir Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu'nun peşinde. Siyah-beyazlılar, 1 senelik sözleşmesi kalan 23 yaşındaki stoperle el sıkışsa da kulübü ile bonservis konusunda henüz anlaşamadı. Emirhan için 4-5 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olan Çaykur Rizespor'a Beşiktaş "para+oyuncu" teklif etse de olumlu yanıt alamadı.

        RİZESPOR, LAS PALMAS İLE GÖRÜŞÜYOR!

        Emirhan'a Beşiktaş dışında İspanyol ekibi Las Palmas talip oldu. Karadeniz ekibinin resmi teklif yapan Las Palmas ile görüşmeleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Beşiktaş, yabancı sınırının değişmesinin ardından Rizespor'un kapısını yeniden çalarken transferin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz netleşmesi bekleniyor. Emirhan Topçu'nun yaz transfer döneminde Rize'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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