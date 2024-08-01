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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Erdoğan Kaya, Kırklarelispor’a transfer oldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Erdoğan Kaya, Kırklarelispor’a transfer oldu

        Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetişen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Erdoğan Kaya'nın Kırklarelispor'a transfer olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 22:06 Güncelleme: 01.08.2024 - 22:06
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        Beşiktaş'tan Kırklarelispor'a gitti!
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        Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 23 yaşındaki defans oyuncusu Erdoğan Kaya, Kırklarelispor'a transfer oldu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erdoğan Kaya’nın nihai transferi hususunda Kırklarelispor’la anlaşmaya varılmıştır. Erdoğan Kaya’ya yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

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