Beşiktaş'ta Felix Uduokhai kırmızı kart gördü!
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş'ın Lausanne'ı ağırladığı maçta Alman stoper Felix Uduokhai, 46. dakika direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.
Giriş: 28.08.2025 - 21:20 Güncelleme: 28.08.2025 - 21:20
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında İsviçre ekibi Lausanne ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 46. dakikasında siyah-beyazlılarda 27 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai rakibine yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
