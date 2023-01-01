26 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremediğine vurgu yapılan haberde, "Dele Alli için Beşiktaş'ta işler kabus gibi kötüye gidiyor. Eski Tottenham yıldızı, Noel günü oynama şansı bulamadı. 26 yaşındaki oyuncu futbola olan sevgisini göstermek için sosyal medyadan mesaj gönderdi ama bu Beşiktaş'ın hocasını ikna etmedi." ifadesi kullanıldı.