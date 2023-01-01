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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ta flaş gelişme: Dele Alli'yle yollar ayrılabilir

Beşiktaş'ta şu ana kadar sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Dele Alli'de flaş gelişme yaşanıyor

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  • Beşiktaş'ta flaş gelişme: Dele Alli'yle yollar ayrılabilir

    Beşiktaş, Dele Alli için karar aşamasına geldi. Sezon başında Everton'dan kiralanan İngiliz oyuncu, performansı ile hayal kırıklığı yarattı. 
  • Beşiktaş'ta flaş gelişme: Dele Alli'yle yollar ayrılabilir

    Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş döneminde de istenilen seviyeye çıkamayan Alli, takımdan gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer alıyor.
  • Beşiktaş'ta flaş gelişme: Dele Alli'yle yollar ayrılabilir

    NTV'nin haberine göre 26 yaşındaki oyuncu, ocak ayındaki maçlarda son şansını kullanacak. 
  • Beşiktaş'ta flaş gelişme: Dele Alli'yle yollar ayrılabilir

    1 aylık süredeki performansı yine yetersiz kalırsa, siyah beyazlı yetkililer Alli'nin Everton'a geri dönmesi için resmi görüşmelere başlayacak.
  • Beşiktaş'ta flaş gelişme: Dele Alli'yle yollar ayrılabilir

    Beşiktaş, İngiliz ekibi ile anlaşması halinde Alli'ye sezonun geri kalanı için ödenecek 1.1 milyon Euro'yu kasasında tutacak.
  • Beşiktaş'ta flaş gelişme: Dele Alli'yle yollar ayrılabilir

    İNGİLİZLER YERDEN YERE VURDU

    Ada basınının önde gelen gazetelerinden Daily Mail ve Mirror, Dele Alli'nin Şanlıurfa ile oynanan kupa maçında sadece 29 dakika sahada kalmasını, Gaziantep FK mücadelesinde ise forma şansı bulamamasını alaycı bir dille satırlarına taşıdı. 
  • Beşiktaş'ta flaş gelişme: Dele Alli'yle yollar ayrılabilir

    Dele Alli'nin Beşiktaş'taki macerasını 'sefil' başlığıyla okuyucularına aktaran gazeteler, bir dönem İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen futbolcunun durumunun içler acısı olduğunu vurguladı.
  • Beşiktaş'ta flaş gelişme: Dele Alli'yle yollar ayrılabilir

    Daily Mail'in Dele Alli'yle ilgili haberinde, "Dele Alli, Türkiye'de kariyerini yeniden canlandırmaya çalışırken sefil bir Noel günü geçirdi. Kupa maçında 29. dakikada oyundan alındıktan sonra taraftarlarca yuhalanan Alli, Gaziantep beraberliği sırasında kullanılmayan yedek bir oyuncu olarak kulübede sefil bir Noel günü yaşadı." ifadelerine yer verdi. 
  • Beşiktaş'ta flaş gelişme: Dele Alli'yle yollar ayrılabilir

    26 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremediğine vurgu yapılan haberde, "Dele Alli için Beşiktaş'ta işler kabus gibi kötüye gidiyor. Eski Tottenham yıldızı, Noel günü oynama şansı bulamadı. 26 yaşındaki oyuncu futbola olan sevgisini göstermek için sosyal medyadan mesaj gönderdi ama bu Beşiktaş'ın hocasını ikna etmedi." ifadesi kullanıldı.

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