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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'ten hakem isyanı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'ten hakem isyanı!

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, maçın ardından konuştu ve hakemin adil olmadığını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 23:07 Güncelleme: 28.10.2024 - 23:13
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        Gedson'dan hakem isyanı!
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        İşte Portekizli yıldızın o sözleri:

        Biz mağlubiyeti kabul ediyoruz ama bugünkü hakem de adil değildi. Kötü hakem yönetimi tarafından da cezalandırıldık. Haksızlığa uğradık. Kartlar, fauller. Neredeyse aksiyonların çoğunda aleyhimize karar verdi. Galatasaray'ın 2. golünde kalecimiz daha barajı kurdurmadan hakem maçı başlattı. Bu çok yanlış. Daha barajı kurdurmadan hakem başlatıyor.

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        "HAKEM ADİL DEĞİLDİ"

        Bugün biraz hakem haksızlığına uğradığımızı söyleyebilirim. Herkes gibi hakemler de işlerini yapıyorlar ama verdiği kararlar, kartlar, fauller... Hakemin bugünkü standart olarak tutumu yanlıştı, çok adil değildi.

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