Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 16.09.2025 - 14:55 Güncelleme: 16.09.2025 - 14:55
Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Siyah-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
