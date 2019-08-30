Beşiktaş, Gary Medel'in boşluğunu Mohamed Elneny ile doldurmak istiyor. İngiltere'den Sky Sports'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Arsenal'in Mısırlı orta saha oyuncusu Elneny'i sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Arsenal Menajeri Unai Emery'nin Elneny'e kulüp bulmasını söylediği belirtilirken oyuncunun Beşiktaş'a yakın olduğu kaydedildi.
Haberde Beşiktaş'ın Gary Medel'i Bologna'ya sattığı ve oyuncunun yerini Elneny ile doldurmak isteği belirtildi.
Transfer sezonunda Galatasaray'ın da gündemine gelen 27 yaşındaki oyuncu, 2017'de Basel'den 7 milyon pound bonservis bedeliyle İngiliz devine transfer olmuştu.
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