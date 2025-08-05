Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Jean Onana'ya 2 talip birden! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Jean Onana'ya 2 talip birden!

        Devre arasında Beşiktaş'tan Genoa'ya kiralık olarak giden ve siyah-beyazlıların gelecek planları arasında yer almayan Jean Onana'ya 2 kulüp talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 12:20 Güncelleme: 05.08.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Beşiktaş, kadroda yer almayacak oyuncularla yollarını ayırmak istiyor.

        2

        Siyah-beyazlılar hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de gerek maaş bütçesini azaltmak gerekse bonservis geliri elde etmek için kolları sıvadı.

        3

        Bu doğrultuda Beşiktaş'ın gelecek planları arasında yer almayan Jean Onana'ya 2 kulüp birden talip oldu.

        4

        TWENTE TEMAS KURDU

        Africa Foot'un haberine göre; Hollanda Eredivisie ekiplerinden Twente, oyuncunun transferi için menajeriyle ilk teması gerçekleştirdi.

        5

        GIRONA DA LİSTEYE EKLEDİ

        Ayrıca La Liga temsilcisi Girona'nın da Kamerunlu orta sahayı transfer listesine eklediği haberin detaylarında yer aldı.

        6

        Genoa, 25 yaşındaki oyuncuyu devre arasında bedelsiz kiralamış ve 1.2 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmamıştı.

        7

        Beşiktaş'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onana'nın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro olarak gözüküyor.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Küçük kızına tekme atan baba hakkında iddianame!
        Küçük kızına tekme atan baba hakkında iddianame!
        Gölette facia! Bataklığa battılar!
        Gölette facia! Bataklığa battılar!
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        Caretta 'Tuba'dan ikinci dünya turu!
        Caretta 'Tuba'dan ikinci dünya turu!
        Yaz aylarında tehlike artıyor! Besin zehirlenmesine karşı 18 öneri
        Yaz aylarında tehlike artıyor! Besin zehirlenmesine karşı 18 öneri
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        Boşanmada 'ortak bilgisayar' kriteri
        Boşanmada 'ortak bilgisayar' kriteri
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        JLo, İstanbul'da
        JLo, İstanbul'da
        Reddi miras ölüm aylığını engellemez
        Reddi miras ölüm aylığını engellemez
        ABD vize başvurularında 15 bin dolara kadar teminat isteyebilir
        ABD vize başvurularında 15 bin dolara kadar teminat isteyebilir