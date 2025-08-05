Beşiktaş'ta Jean Onana'ya 2 talip birden!
Devre arasında Beşiktaş'tan Genoa'ya kiralık olarak giden ve siyah-beyazlıların gelecek planları arasında yer almayan Jean Onana'ya 2 kulüp talip oldu.
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Beşiktaş, kadroda yer almayacak oyuncularla yollarını ayırmak istiyor.
Siyah-beyazlılar hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de gerek maaş bütçesini azaltmak gerekse bonservis geliri elde etmek için kolları sıvadı.
Bu doğrultuda Beşiktaş'ın gelecek planları arasında yer almayan Jean Onana'ya 2 kulüp birden talip oldu.
TWENTE TEMAS KURDU
Africa Foot'un haberine göre; Hollanda Eredivisie ekiplerinden Twente, oyuncunun transferi için menajeriyle ilk teması gerçekleştirdi.
GIRONA DA LİSTEYE EKLEDİ
Ayrıca La Liga temsilcisi Girona'nın da Kamerunlu orta sahayı transfer listesine eklediği haberin detaylarında yer aldı.
Genoa, 25 yaşındaki oyuncuyu devre arasında bedelsiz kiralamış ve 1.2 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmamıştı.