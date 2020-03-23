Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkması, Beşiktaş camiasını da endişelendirdi. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; geçtiğimiz hafta 15 Mart Pazar günü seyircisiz derbide Galatasaray'a konuk olan siyah-beyazlılarda, Terim'den gelen haber sonrası kafalarda soru işaretleri oluşsa da takımda ve teknik heyette endişelenecek herhangi bir durumun olmadığı kaydedildi. Takımdaki herkesin iyi olduğu ve o maçtan bu yana koronavirüse dair hiçbir belirtinin gözlemlenmediği belirtilirken karantina ya da test uygulamasının şu anda gündemde olmadığı vurgulandı.