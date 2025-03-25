Beşiktaş'ta kritik hafta: Önce derbi sonra kupa!
Süper Lig'deki son 2 maçını kaybederek milli araya giren Beşiktaş, dönüşte çok önemli 2 maça çıkacak. Siyah-Beyazlılar ilk olarak Galatasaray'ı ağırlayacak ardından kupada kritik Göztepe maçına çıkacak
Yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer ile yakaladığı çıkışı, Gaziantep FK ve Konyaspor yenilgileri ile noktalayan Beşiktaş, gözünü milli ara dönüşü oynayacağı 2 kritik maça çevirdi.
Beşiktaş, 29 Mart'ta derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig'in 29. haftasının en önemli maçında siyah-beyazlılar kazanarak taraftarına Fenerbahçe'nin ardından bir derbi galibiyeti daha armağan etmeyi hedefliyor. Beşiktaş, ayrıca son 2 haftada kaybettiği puanlarla 1 maç eksiği ile 7 puan gerisine düştüğü Samsunspor ile tekrar farkı kapatmak için mücadele edecek.
Beşiktaş 4 gün sonra ise yine evinde bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir maça çıkacak. Çeyrek finalde Göztepe ile eşleşen Beşiktaş, 3 Nisan günü rakibi ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da kötü geçen sezonu kupa ile kapatmak için Göztepe'yi geçmek zorunda.
Beşiktaş'ın oynayacağı 2 kritik maç, sezonun geri kalanı için gidişatı belirleyecek.