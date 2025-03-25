Beşiktaş'ta kritik hafta: Önce derbi sonra kupa!

Yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer ile yakaladığı çıkışı, Gaziantep FK ve Konyaspor yenilgileri ile noktalayan Beşiktaş, gözünü milli ara dönüşü oynayacağı 2 kritik maça çevirdi.

Beşiktaş, 29 Mart'ta derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig'in 29. haftasının en önemli maçında siyah-beyazlılar kazanarak taraftarına Fenerbahçe'nin ardından bir derbi galibiyeti daha armağan etmeyi hedefliyor. Beşiktaş, ayrıca son 2 haftada kaybettiği puanlarla 1 maç eksiği ile 7 puan gerisine düştüğü Samsunspor ile tekrar farkı kapatmak için mücadele edecek.