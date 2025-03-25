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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta kritik hafta: Önce derbi sonra kupa! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta kritik hafta: Önce derbi sonra kupa!

        Süper Lig'deki son 2 maçını kaybederek milli araya giren Beşiktaş, dönüşte çok önemli 2 maça çıkacak. Siyah-Beyazlılar ilk olarak Galatasaray'ı ağırlayacak ardından kupada kritik Göztepe maçına çıkacak

        Giriş: 25.03.2025 - 10:54 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:54
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        Beşiktaş'ta kritik hafta!
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        Yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer ile yakaladığı çıkışı, Gaziantep FK ve Konyaspor yenilgileri ile noktalayan Beşiktaş, gözünü milli ara dönüşü oynayacağı 2 kritik maça çevirdi.

        Beşiktaş, 29 Mart'ta derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig'in 29. haftasının en önemli maçında siyah-beyazlılar kazanarak taraftarına Fenerbahçe'nin ardından bir derbi galibiyeti daha armağan etmeyi hedefliyor. Beşiktaş, ayrıca son 2 haftada kaybettiği puanlarla 1 maç eksiği ile 7 puan gerisine düştüğü Samsunspor ile tekrar farkı kapatmak için mücadele edecek.

        Beşiktaş 4 gün sonra ise yine evinde bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir maça çıkacak. Çeyrek finalde Göztepe ile eşleşen Beşiktaş, 3 Nisan günü rakibi ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da kötü geçen sezonu kupa ile kapatmak için Göztepe'yi geçmek zorunda.

        Beşiktaş'ın oynayacağı 2 kritik maç, sezonun geri kalanı için gidişatı belirleyecek.

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