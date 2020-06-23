Yeni sezon planlamasına başlayan Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz haftalarda tüm oyuncularla tek tek görüşerek mevcut sözleşmelerinden indirim talep etmişti.

Futbolculara düşünmeleri için süre veren yönetim, bu hafta oyuncularla yeniden bir araya gelecek. Oyuncuların kararını ardından yeni sezonun yol haritası belirlenecek.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve arkadaşlarının Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek futbolcularla yeniden görüşeceği ve anlaşma sağlamak için çaba harcayacağı öğrenildi.

Özellikle maaşları yüksek olan; Domagoj Vida, Jeremain Lens ve Adem Ljajic ile masaya oturmayı düşünen Çebi’nin, bu isimlerin ortaya koyacakları tavra göre yeni sezon öncesinde kararlar almayı planladığı da gelen haberler arasında.

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan; Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile de yeni kontrat için hafta içinde masaya oturulacak.

Yönetimin yakın zamanda bu futbolcularla geçmiş dönem alacaklarıyla ilgili görüşme yaptığı da biliniyor.