Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü ile oynayacağı maç öncesi talihsizlik yaşadı. Siyah-beyazlı takımda ilk 11'de maça başlayacak olan Gary Medel, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Medel, kadrodan çıkarılırken yerine Gökhan Gönül ilk 11'e alındı.

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