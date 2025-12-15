Beşiktaş'ta Ndidi ve El Bilal Toure, Afrika Kupası'na gidiyor

Avrupa takımlarının kadrolarını ciddi şekilde etkileyen, 2 yılda bir düzenlenen Afrika Kupası; 21 Aralık'ta başlayıp, 18 Ocak'ta sona erecek.

Fas'ın ev sahipliğinde 21 Aralık - 18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Kupası'nda Beşiktaş'tan 2 futbolcu mücadele edecek. Siyah beyazlılarda, Nijerya Milli Takımı'na seçilen Wilfred Ndidi ile Mali Milli Takımı'na davet edilen El-Bilal Toure, bugün ülkelerinin milli takımlarına katılacak.

İki oyuncu, ilk etapta Beşiktaş'ın ligin 17'nci haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor ve 23 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak. Her iki oyuncunun kaçıracağı diğer maçlar ise ülkelerinin alacağı sonuçlara göre ortaya çıkacak.