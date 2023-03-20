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Beşiktaş'ta Redmond performansıyla göze giriyor! Yeni kontrat...

Beşiktaş'ın Southampton'dan kiraladığı Nathan Redmond, performansıyla göze girerken yeni sözleşmeye de göz kırpıyor

Beşiktaş'ta Redmond performansıyla göze giriyor! Yeni kontrat...

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederken oyuna sonradan giren Nathan Redmond şık golüyle skoru belirleyen isim oldu.

Sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından daha fazla şans bulurken 21 resmi maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

GÜNEŞ'LE BİRLİKTE SKOR BULDU

Valerien Ismael döneminde sadece 2 kez 11'de başlayan Redmond, gol ya da asist katkısı yapmazken Güneş'le birlikte fileleri buldu.

Ümraniyespor ile oynanan maçta oyuna sonradan Redmond, 1 asist yaparken kupadaki Serik Belediye maçında ilk golünü attı.

SEZON SONUNA DOĞRU MASAYA OTURULACAK

Redmond, 2023'le birlikte ise üst üste 7 maçta da 11'e girdi. Bu süreçte 1 gol ve 1 asist yapan Redmond, Ghezzal'in dönüşüyle kulübeye geçse de İstanbulspor karşısnda sonradan oyuna girip klas golle 'Buradayım' mesajı verdi.

Şenol Güneş'in de şu anki performansından memnun olduğu Redmond ile yeni sözleşme için sezonu sonuna doğru temaslara başlanacak.

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