Sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından daha fazla şans bulurken 21 resmi maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Valerien Ismael döneminde sadece 2 kez 11'de başlayan Redmond, gol ya da asist katkısı yapmazken Güneş'le birlikte fileleri buldu.

SEZON SONUNA DOĞRU MASAYA OTURULACAK

Redmond, 2023'le birlikte ise üst üste 7 maçta da 11'e girdi. Bu süreçte 1 gol ve 1 asist yapan Redmond, Ghezzal'in dönüşüyle kulübeye geçse de İstanbulspor karşısnda sonradan oyuna girip klas golle 'Buradayım' mesajı verdi.

Şenol Güneş'in de şu anki performansından memnun olduğu Redmond ile yeni sözleşme için sezonu sonuna doğru temaslara başlanacak.