Portekiz basını, Beşiktaş'ın Rosier transferinde son aşamaya geldiğini yazdı.

A Bola'nın haberine göre, Beşiktaş kulübü diğer tekliflerden dolayı Rosier'in bonservisini alma konusunda istekli olduğunu ve bonuslarla birlikte 6 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

Haberde ayrıca Beşiktaş'ın, Sporting Lizbon'un finansal taleplerini karşılama konusunda istekli olduğu ve bu transferin kısa süre içinde gerçekleşeceği kaydedildi.

ROSIER, DİNAMO MOSKOVA'YI REDDETTİ

Öte yandan Rosier, Rusya Premier Lig takımlarından Dinamo Moskova'nın Sporting Lizbon'a yaptığı teklife rağmen Rusya'ya gitmek istemedi ve Beşiktaş'ta kalmak istediğini iletti.

Rosier geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 33 maçta 1 gol attı ve 7 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atan Rosier, totalde 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.