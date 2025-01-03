Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Tayyip Talha Sanuç
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Giriş: 03.01.2025 - 20:59 Güncelleme: 03.01.2025 - 20:59
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 41. dakikasında siyah-beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç, sağ arka adalesinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.
25 yaşındaki ismin yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.
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