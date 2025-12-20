Habertürk
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rafa Silva ve transfer sözleri!

        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rafa Silva ve transfer sözleri!

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 22:48 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:51
        Rafa Silva ve transfer sözleri!
        Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        "KAZANIRSAN HAKLISIN..."

        Oyunun zor olacağını bekliyorduk. Bu oyun sürpriz değil. İlk yarıda oynadığımız maçlarda oynanan oyunlar sürpriz değil. Ancak kazanmak önemli. Genelde, ülke futbolunda her şey tabelaya, sonuca bağlı. Kazanırsan haklısın mantığı ülkemizde geçerli. 5-6 Türk oyuncuyla oynuyoruz. Bizim kadar oynatan yoktur. 5 altyapı oyuncusuyla sahadaydık. Kolay değil, onlar için de zor. Uzun süre alan oyuncular da değiller. Tempolu oyunda savaşmaları önemli. Taylan'a uzun zaman sonra şans verdik, hatalar oluyor ama normal. Genç oyuncuyla oynayınca hatalar olacak.

        "BOMBA ELİMDE PATLADI"

        Milot'u kenarda, Cerny'i öbür tarafta başlattık, sonra değiştirdik. Tammy sakatlanınca işler zorlaştı çünkü alacağımız oyuncu yok. Oyuncu değiştirirken 10 dakika düşünüyoruz. Beşiktaş hocasıyım bu kadar düşünmemem lazım kenarda. Başarılı mıyız? Değiliz. Taraftarımız da haklı, beklentileri büyük. Şu an şartlar bu. Bu kadar sıkıntıya rağmen 8-10 puan daha fazla bitirebilirdik. 8 taneye yakın direkt bireysel hata yaptık. Beklemediğimiz yerde bomba elimizde patladı, Rafa Silva. Elimde patladı. Aman problem olmasın, oyuncuyu ve taraftarı kaybetmeyelim, ona iyi görün buna iyi görün derken bomba elimde patladı.

        "RAFA'YA KAPININ AÇIK OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

        Rafa Silva ile ilgili çok fazla şey konuşmak istemiyorum. Aynı yemek önümüze geliyor, konuşmak zorunda kalıyorum. Rafa'nın antrenmanları 10 üzerinden sıfır! Antrenman yapıyor, oynuyor demek doğru değil. Bir futbolcu gibi antrenman yaparsa kapımızı açarız. Mevcut durumda Rafa'ya kapının açık olması mümkün değil.

        "ABRAHAM'IN ÖNEMLİ BİR ŞEYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

        Tammy'nin durumunu bilmiyorum. Yarın netleşir. Önemli bir şeyi olduğunu düşünmüyorum. Salı günü kupada Tammy olmazsa santrfor da yok. Daha büyük problem olacak. Oyuncularım çok mücadele ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Mevcut sorunlarla çok zor ilk yarıyı bitirdik. Bu kadar sorun yaşamamız, bu bir sınavdır belki, geçiyoruz. Devamı belki aydınlık olacaktır.

        "AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Bir sürü oyuncu sakatlandı, hamle şansı düşük. Ofansif hamle yapamıyoruz, defansif hamle yapabiliyoruz. Kötü olacağını bekliyordum, işler iyi gitmez diye bekliyordum. Ancak kötünün de bir derecesi vardır. İstemediğimiz ve öngöremediğimiz birçok şey oldu. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Düzeliyoruz, düzeleceğiz.

        Doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Neler değişir hep beraber göreceğiz. Taraftarımız biraz güvenirse, oyunculara güvenirse takım daha iyi yerlere gelir. Tribünlerde kötü sonuca karşı protesto durumu var. Beşiktaş bu değil ama mevcut şartlar bu, yapacak bir şey yok.

        "GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR"

        Görüştüğümüz oyuncular var. Serkan konuşuyor sürekli. 4-6 oyuncu düşünüyoruz. Ne kadarını alabiliriz, ne şartlarda alabiliriz zaman gösterecek. Mutlaka 5-6 takviye yapmamız lazım. Yeterli mi? Değil. Yazın bir o kadar daha takviye gerekecek.

        Hedefe oynamak istiyorsak güçlü kadroyla taraftarımızın önünde olmalıyız. Taraftarımız haklı ama kadronun da buna karşılık verecek seviyede olması gerekiyor. Bir takımda güç dengesi önemlidir. İnşallah bunu zamanla sağlayacağız.

