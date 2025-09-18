Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş'ta Serkan Reçber göreve başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Serkan Reçber göreve başladı

        Beşiktaş, Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in göreve başladığını resmen açıkladı.

        Giriş: 18.09.2025 - 15:22 Güncelleme: 18.09.2025 - 15:52
        Beşiktaş'ta Serkan Reçber göreve başladı
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in göreve başladığını resmen açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı’nın dün Tüpraş Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır. Serkan Reçber’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

