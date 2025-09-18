Beşiktaş'ta Serkan Reçber göreve başladı
Beşiktaş, Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in göreve başladığını resmen açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in göreve başladığını resmen açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı’nın dün Tüpraş Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır. Serkan Reçber’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.