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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Sol bek için teklifi açıkladılar

Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi öncesi hareketlilik yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, sol bek için arayışlarını sürdürürken Arjantin'den flaş bir gelişme haber oldu. İşte detaylar...

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  • Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Sol bek için teklifi açıkladılar

    Beşiktaş'ta Dünya Kupası arası hem eksiklerin giderilmesi hem de transfer çalışmaları açısından oldukça yoğun geçecek.
  • Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Sol bek için teklifi açıkladılar

    Teknik direktör Şenol Güneş, özellikle savunmanın performansından memnun kalmazken stoper, sağ bek ve sol bek için arayışlar da başladı.

     
  • Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Sol bek için teklifi açıkladılar

    Son dönemde yaptığı hatalarla gözden düşen Arthur Masuaku'nun yerine takviye yapmak isteyen Beşiktaş için flaş bir haber ortaya atıldı.
  • Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Sol bek için teklifi açıkladılar

    Arjantin basınından Lavoz'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Talleres takımında forma giyen Enzo Diaz'ın peşinde.
  • Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Sol bek için teklifi açıkladılar

    Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki oyuncu için 2 milyon dolar civarında bir teklifle kapıyı çaldığı ifade edildi.
  • Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Sol bek için teklifi açıkladılar

    Talleres Kulübü'nün bu teklife olumsuz yanıt verdiği ifade edilirken iki tarafın önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği aktarıldı.
  • Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Sol bek için teklifi açıkladılar

    Diaz ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapan Arjantin ekibinin bu görüşmelerde olumlu bir sonuç çıkmaması halinde satış olasılığının artacağı vurgulandı.
  • Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Sol bek için teklifi açıkladılar

    Transfermarkt verilerine göre 4 milyon dolar piyasa değeri olan Diaz'ın 2024 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
  • Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Sol bek için teklifi açıkladılar

    Endo Diaz, Talleres'te bu sezon 46 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
  • Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Sol bek için teklifi açıkladılar

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