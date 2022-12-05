Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ta son dakika! Transferde rakip çıktı

Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ederken listenin ilk sıralarında bulunan tecrübeli isme başka bir talip daha çıktı. İşte Beşiktaş'taki sıcak gelişmeler...

ABONE OL
  • Beşiktaş'ta son dakika! Transferde rakip çıktı

    Dünya Kupası arasında Antalya'daki kampla hazırlanacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Transferde rakip çıktı

    Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda siyah-beyazlılar, savunma başta olmak üzere ocak ayında kadroya takviye için harekete geçti.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Transferde rakip çıktı

    Siyah-beyazlılar, gündemine ise bir süredir tecrübeli bir ismi almıştı.

     
  • Beşiktaş'ta son dakika! Transferde rakip çıktı

    Beşiktaşlı kurmaylar, Atletico Madrid forması giyen Felipe için nabız yoklarken sıcak bir gelişme daha yaşandı.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Transferde rakip çıktı

    İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton 33 yaşındaki futbolcuya talip oldu.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Transferde rakip çıktı

    Wolves'ın listesinde sadece Felipe olmadığı belirtilirken  yine aynı takımdan Matheus Cunha, Osasuna'da forma giyen David Garcia ve Sevilla'dan Acuna'yı da takipte olduğu belirtildi.

     
  • Beşiktaş'ta son dakika! Transferde rakip çıktı

    33 yaşındaki oyuncu 4. sezonunu geçirdiği Atletico'da bu sezon formayı unutmuş durumda.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Transferde rakip çıktı

    Sadece 3 maç çıkan Felipe'nin de bu nedenle takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Transferde rakip çıktı

    İspanyol basınında da ayrılmak istediği konuşulan Felipe, 2019'da Atletico'ya 20 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.