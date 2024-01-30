Beşiktaş'ta stopere Brezilyalı aday: Gabriel Paulista!

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Valencia'nın oyuncu ile yollarını ayırmak istediğinin altı çizilen haberde, teknik direktör Fernando Santos'un Paulista'yı çok beğendiği ve Beşiktaşlı yetkililerin oyuncuyu takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü de aktarıldı.