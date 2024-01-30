Beşiktaş'ta stopere Brezilyalı aday: Gabriel Paulista!
Bu sezon iyi bir performans sergileyemeyen Beşiktaş, transferde harekete geçti. Stoper tandemini kuvvetlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı ekip Valencia forması giyen Gabriel Paulista'yı gündemine aldı. İşte detaylar...
Sezona büyük umutlarla giren ardından başkanı ve teknik direktörleri değişen Beşiktaş, 23. haftası geride kalan ligde şampiyonluğun çok uzağında bulunuyor.
Takımın başına Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos'u getiren Siyah-Beyazlılar, sezonun kalanında iyi bir grafik çizmek için transferde harekete geçti.
Relevo'da yer alan habere göre Beşiktaş, İspanya LaLiga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Gabriel Paulista'yı kadrosuna katmak istiyor.
Valencia'nın oyuncu ile yollarını ayırmak istediğinin altı çizilen haberde, teknik direktör Fernando Santos'un Paulista'yı çok beğendiği ve Beşiktaşlı yetkililerin oyuncuyu takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü de aktarıldı.
2017/18 sezonunun başında Arsenal'den Valencia'ya katılan 33 yaşındaki Brezilyalı stoper, İspanyol ekibinin forması ile toplamda çıktığı 220 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Brezilyalı futbolcunun Haziran 2024'e kadar, Valencia ile sözleşmesi bulunuyor.