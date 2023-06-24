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Beşiktaş'ta sürpriz stoper gelişmesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper takviyesi için gündeme sürpriz bir isim geldi.

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