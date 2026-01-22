Beşiktaş'ta Tavares bekleyişi sürüyor!
Beşiktaş'ın sol bek hedefi Nuno Tavares için Lazio ile bonservis pazarlıkları sürerken, oyuncu tarafıyla büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Menajer değişikliği sonrası transferden vazgeçildiği iddiaları ortaya atılsa bu durumun gerçek olmadığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın sol bek için gündemine aldığı Nuno Tavares konusunda bekleyiş sürüyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir Lazio ile bonservis pazarlığı yaparken rakamların biraz daha düşmesi bekleniyor.
Beşiktaş, oyuncu ile yaptığı görüşemelerde anlaşma noktasına yaklaşsa da İtalyan medyasında çıkan haberler kafaları karıştırdı.
Tavares'in menajerini değiştirdiği ve değişimin ardından Beşiktaş'tan vazgeçtiği ileri sürüldü. Ancak Beşiktaş cephesi, kendilerine ulaşan böyle bir durumun olmadığını, Tavares için görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.
Tavares için son düzlükte İtalyan ekibi Como'nun da devreye girdiği belirtilirken transferin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce Nuno Tavares transferiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Nuno Tavares ile ilgili futbolcu tarafında bir sıkıntı yok. Arkadaşlarımız kulüple görüşüyor. Olmayacak gibi görünmüyor. Transfer bu, olmayabilir de. Alternatifleri de hazır. Hangi transfer daha erken gelir birkaç güne göreceğiz."