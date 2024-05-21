Beşiktaş'ta tek gündem Türkiye Kupası

Siyah-beyazlı ekip, perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu organizasyonda 3 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. Beşiktaş, kupayı müzesine götürerek sıkıntılı geçen sezonda taraftarına kupa sevinci yaşatmayı amaçlayacak.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürmeyi hedefliyor. Kupada 10 kez şampiyonluk sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 6 defa ise ikincilikle yetindi.

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, futbolculuğunun ardından teknik adam olarak da Türkiye Kupası'nı kazanmaya çalışacak.

Topraktepe, futbolculuk kariyerinde siyah-beyazlı ekiple 1997-1998 sezonunda kupada şampiyonluk sevinci yaşadı.

Beşiktaş, Ziraat Kürkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile 4 kez rakip oldu.

Siyah-beyazlı takım, kupada 1974-1975, 1976-1977, 1983-1984 ve 1989-1990'da bordo-mavili ekibe karşı şampiyonluk mücadelesi verdi.

Beşiktaş, 1974-1975 sezonunda iki maç üzerinden oynanan finalde ilk müsabakadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen rövanşı 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş, 1989-1990'da ise finalde Karadeniz temsilcisini 2-0 yenerek şampiyonluğu elde etti.

Trabzonspor ise 1976-1977'de iki maç üzerinden yapılan finalde ve 1983-1984'te Beşiktaş'a üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.