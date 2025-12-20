Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Tiago Djalo cezalı duruma düştü - Beşiktaş Haberleri

        Tiago Djalo cezalı duruma düştü

        Beşiktaş'ın Portekizli savunmacı Tiago Djalo, Çaykur Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 22:13 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:13
        Tiago Djalo cezalı duruma düştü
        Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki stoperi Tiago Djalo, müsabakanın 82. dakikasında sarı kart gördü ve ligde ikinci yarı oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

        Djalo, bu sezon ligde Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında da sarı kart görmüştü.

        Mücadeleye 11’de başlayan Tiago Djalo, 90 dakika sahada kaldı.

