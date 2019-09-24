BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana sakatlığı bulunan Victor Ruiz katılmadı, Enzo Roco ise takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanı, dünkü Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, sahada yapılan koşu ve streching çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Siyah-beyazlı futbolcular ardından 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına perşembe devam edecek.