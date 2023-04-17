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Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi: Geri mi dönüyor!

Beşiktaş'tan devre arasında İngiliz devi Manchester United'a giden Hollandalı golcü Wout Weghorst ile ilgili yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi: Geri dönebilir!

    İngiliz basını, Manchester United'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Weghorst için Beşiktaş'ın devreye girdiğini ve yeni sezonda eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak istediğini yazdı.
  • Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi: Geri dönebilir!

    The Sun'ın haberine göre; Beşiktaş Hollandalı golcüyü transfer etme konusunda hevesli takımlar arasında.
  • Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi: Geri dönebilir!

    Wout Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, her ne kadar futbolcuyu satmak istese de Hollandalının Beşiktaş'a yeniden kiralanması büyük ihtimal olarak görünüyor.
  • Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi: Geri dönebilir!

    Erik ten Hag geçtiğimiz günlerde Weghorst'un potansiyel olarak uzun vadeli planlarının bir parçası olup olmadığı sorulduğunda şu cevabı vermişti:
  • Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi: Geri dönebilir!

    "Tabii ki. Futbolun birçok unsurunu gerçekten iyi yaptığını düşünüyorum. Wout bizim için gerçekten iyi bir iş çıkarıyor."
  • Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi: Geri dönebilir!

    Manchester United'da beklenilen katkıyı yapamadı

    Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkan 30 yaşındaki santrfor, 9 gol ve 4 asistle oynamıştı.

     
  • Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi: Geri dönebilir!

    Siyah-beyazlı takımdan Manchester United'a geçen Weghorst, İngiltere'de beklenilen skor katkısını yapamadı. ManU ile 21 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, 2 gol ve 3 asist yaptı.
  • Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi: Geri dönebilir!

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