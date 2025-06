Beşiktaş'ta yönetim, Dikilitaş projesi için yetkiyi aldı!

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi. ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda 15 Haziran'da yapılması gereken toplantı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle gerçekleştirilemedi.

Çoğunluk aranmaksızın düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısı, saat 10.30'da başladı.

Genel kurulda Uğur Poyraz, divan kurulu başkanı olarak seçildi. Toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gündem maddelerine geçildi.

Dikilitaş projesi hariç yetki istenilecek diğer maddelere ilişkin de açıklamalar yapan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Sadece 1 ay önce yüzde 19 artarak, yüzde 70 seviyesine ulaşan hisse payımızın; 51'in altına düşmemek kaydıyla kullanılma yetkisini de oylayacağız. Şu anda planlarımızda böyle bir çalışma yapmak olmamasına rağmen, bu yetkinin özellikle yatırımcılarımızı koruyacak şekilde elimizin altında bulunması oldukça önemlidir. Ayrıca bugün sizlerden istediğimiz diğer yetkilerle de yıllardır çözüme ulaşmamış mevzuları teker teker temizleyerek ilerleme düşüncesindeyiz. Her yönetimin gündemine gelen, her zaman bu kürsülerde konuşulan; fakat bir türlü de içimize sinecek şekilde çözüme kavuşamamış konularımız var. Akaretlerdeki BJK Plaza’mız, Fulya’daki ofis katlarımız ve yine Fulya’daki Akaryakıt istasyonumuz bizim önemli değerlerimiz. Ama biz bu 3 konuyu da yıllardır hep olumsuz kelimelerle ve hep şikayetvari ifadelerle anıyoruz. İşte bugün bizim yapmak istediğimiz, bu konuların hepsini teker teker temizleyerek ilerlemek. Haklarımızı en iyi şekilde koruyacak şekilde anlaşmalarımızı yapıp, günün şartları doğrultusunda en yüksek gelirleri elde edebilmek ve bu konularda artık arkaya dönüp bakmamak. Bu 3 taşınmazımızı da davalardan temizlenmiş ve rayiç değerlerine ulaşmış bir şekilde kulübümüze düzenli akar sağlar hale getirmemiz lazım" diye konuştu.

Serdal Adalı, kongrenin ana başlığının gayrimenkul projesi olduğunu hatırlatarak, "Bu proje, Beşiktaş'ımızı mali açıdan bağımsızlığa kavuşturacak en önemli fırsattır. Gittikçe büyüyen ve her geçen gün baş edilmesi daha güç hale gelen borç yükünün kesin çözümüdür. Her sene transfer bütçelerimizden devasa bir 50 milyon Euro'nun faize ödenmesinin sonu olacaktır. Her gün ödenen 125 bin Euro faizin bitmesi demektir. Rakiplerimizle olan ekonomik farkların kapanmasının anahtarıdır. Bu da sürdürülebilir sportif başarıların ve ambargo koyulan şampiyonlukların habercisi olacaktır. Kısacası bu proje Beşiktaş’ın geleceğine ışık tutacaktır. Bunun için de Dikilitaş projesi tarihi bir fırsat olarak önümüzde duruyor" şeklinde konuştu.

"MALİ BAĞIMSIZLIĞI SAĞLAYACAK GELİRİ SADECE FUTBOLDAN ELDE EDEMEYİZ"

Futbol ekonomisinin durumu göz önüne alındığında, Beşiktaş'ın mali bağımsızlığını sağlayacak kadar geliri sadece futboldan elde edemeyeceklerine vurgu yapan Başkan Adalı, "Bu durum sadece bizim için geçerli değil, ülke futbolunun da en büyük sorunu. Kendi açımızdan baktığımızda da artık hatasız yönetim anlayışları ile de ilerlesek, sportif açıdan mükemmel sezonlar da geçirsek içinde bulunduğumuz borç ve faiz yükünün üstesinden bu şekilde gelemeyiz. Dünyanın içinden geçtiği ekonomik çalkantılar ve buna bağlı olarak da ülkemizde gelişen şartlar nedeniyle, sportif gelir kalemleri eskiden olduğu kadar yeterli düzeyde kaynak sağlamanın çok uzağındalar. Sadece yayın gelirlerinin yıllar içinde nereden nereye düştüğüne bakmak bile bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Sadece 7 yıl önce 500 milyon Dolar olan Süper Lig yayın gelirleri, bitirdiğimiz sezonda 182 milyon Dolara kadar gerilemiş. Bu demek oluyor ki lig genelindeki yayın gelirleri tam tamına yüzde 60’ın üzerinde azalmış. Bu nedenle de başta gayrimenkul projeleri olmak üzere alternatif gelir kalemlerini oluşturmak zorundayız ve bugün işte bu yüzden buradayız" değerlendirmesinde bulundu.

YÖNETİM, DİKİLİTAŞ İÇİN YETKİYİ ALDI

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısında Dikilitaş projesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'ndaki toplantıda yapılan oylamada, siyah-beyazlı kulübe ait Beşiktaş ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan taşınmazla ilgili proje için genel kurul üyeleri, yönetim kuruluna yetki verdi.

Oylamanın ardından kısa bir konuşma yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Göstermiş olduğunuz güvene layık olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

İşte kabul edilen maddeler:

* Kulübe ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 7 ada 75 parselde bulunan taşınmaza komşu 7 ada 64 ve 7 ada 66 parselde bulunan taşınmazların mülkiyetinin Gençlik ve Spor Bakanlığından; sair komşu taşınmazların mülkiyetinin de Belediye, Milli Emlak ve üçüncü şahıslardan alınması; birlikte bu taşınmazlar üzerinde inşaat yapılması, yaptırılması, gayrimenkul projeleri geliştirilmesi, bu kapsamda bir inşaat şirketi kurulması, bununla ilgili proje finansmanı sözleşmeleri imzalanması, ilgili taşınmaza ilişkin gelir paylaşımı modeliyle Emlak Konut A.Ş ve finansman desteği için Ziraat Bankası veya kamu bankaları ile mevcut Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmasından kaynaklı borçların ödenmesine yönelik olmak kaydıyla anlaşmalar yapılması, borçların ödenmesi sonrası kalan taşınmazların Kulüp adına tapuda tescili, işbu maddede anılan taşınmazların alış ve satışı ve işlemlerin tapuda tescili; taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek projelerle ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapılması, her ölçekte imar planı, imar izinleri, ruhsatların alınması ve her türlü idari, hukuki işlemlerin yapılması, bahis konusu taşınmazların üzerinde ayni ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesisi, tescil, terkin, ifraz, tevhid, devir, kira, işletme, inşaat (inşaat öncesi ve sonrası alınacak tüm izinler) ile araziden kaynaklanacak tüm haklara ilişkin her türlü hukuki işlem yetkisi de dahil olmak üzere tasarrufta bulunulması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

* Kulübün mevcut taşınmazlarından ari (hariç) olmak üzere; gayrimenkul projeleri geliştirmek, inşaat yapmak, kiralamak, satışını gerçekleştirmek, tahsis etmek ve sair şekilde gelir elde etmek üzere yeni taşınmaz satın alması, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulması; taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek projelerle ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapılması, her ölçekte imar planı, imar izinleri, ruhsatların alınması ve her türlü idari, hukuki işlemlerin yapılması, bahis konusu taşımaz üzerinde ayni ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesisi, tescil, terkin, ifraz, tevhid, devir, kira, işletme, inşaat (inşaat öncesi ve sonrası alınacak tüm izinler), arsa payı karşılığı inşaat, gelir paylaşımı, hasılat paylaşımı dahil olmak üzere her türlü yöntem ile inşaat veya araziden kaynaklanacak ilgili tüm haklara ilişkin her türlü hukuki işlem yetkisi de dahil olmak üzere tasarrufta bulunulması, bu amaçlar paralelinde her türlü sermaye piyasası araç ve enstrümanlarının kullanılması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

* Kulübe ait Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi Akaretler Beşiktaş İstanbul adresinde kain taşınmazın (BJK Plaza) 10 (on) yıl ve üzeri süre ile kiraya verilmesi ve gerektiğinde kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

* Kulüp Tüzüğünün 23/m maddesi uyarınca Kulübün hâkim hissedarı olduğu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisse oranı % 51’in altına düşmemek kaydıyla para ve sermaye piyasalarında halka açıklık oranının değiştirilmesi ve işlem yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

İşte reddedilen maddeler:

* Tüzüğün 23.maddesinin “j” bendine istinaden Fulya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile imzalanan “Kira Sözleşmesi Ek Uzatma Protokolü” ile sözleşme süresinin 01.01.2026 tarihinden itibaren 15 (on beş) yıl süre ile uzatılması ve bu doğrultuda kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

* BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi içerisinde bulunan 15.066 metrekarelik Ofis Blokunun kiralanmasına ilişkin Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret A.Ş. ile imzalanan 01.01.2008 imza tarihli Kira Sözleşmesi ve Ek Protokollerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların sona erdirilebilmesi bakımından imzalanması planlanan Uzlaşma Protokolü şartları hususunda Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve Uzlaşma Protokolü’nün imzalanması için yetki alınması.