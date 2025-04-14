Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı

Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi! Haberi Görüntüle

Beşiktaş Kulübü, divan toplantısında çıkan olaylar hakkında açıklamada bulundu.

İşte o açıklama;

"Divan Kurulumuzun 2025 Yılı 1. Olağan Toplantısı'nda, kulübümüzün kültürü ve değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan ve camiamızın her bir ferdini derinden üzen olayla ilgili olarak Disiplin Kurulumuz tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Disiplin Kurulumuzun soruşturması kapsamında söz konusu olaya dair kamera görüntüleri detaylıca incelenerek olayda dahli bulunan kişiler hakkında tüzüğümüzün hükümlerine göre yapılacak işlemlerle ilgili gelişmeler iletişim kanallarımızdan camiamızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

NELER YAŞANDI?

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi.

Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı. Yamantürk'ün Arat'a yumruk attığı görülürken daha sonra salondan başka birisi daha Hasan Arat'a yumruk attı.