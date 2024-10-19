Beşiktaş'tan Bahçelievler Belediyespor'a sert tepki!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan, "Spor salonlarında zorbalık, kibir ve küfre yer yok!" başlıklı açıklamada, "Beşiktaş Kadın Voleybol Takımımız ile Bahçelievler Belediyesi Kadın Voleybol Takımı arasında oynanan karşılaşmanın ikinci setinde salona gelen Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarının saldırgan, sportmenliğe yakışmayan tutumunu şiddetle kınıyoruz." denildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın, siyah-beyazlı yöneticilere "kaba davranış" gösterdiğinin vurgulandığı açıklamaya şöyle devam edildi:

"Salona girer girmez protokol tribününde büyük bir kibirle kendisinin neden kapıda karşılanmadığını sorgulayan, ardından tahrik edici ve tehditkâr tavırlarıyla yöneticilerimize gösterdiği kaba davranışlarla ortamı geren, küfür eden, korumalarının müdahalesi neticesinde yöneticilerimizin yaralanmasına neden olan Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarını kınıyoruz."