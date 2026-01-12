Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz teklifine ret!
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz için 5 milyon Euro'luk teklif yapan Braga'nın teklifine olumsuz yanıt verdi.
Beşiktaş'a Demir Ege Tıknaz için Portekiz temsilcisi Braga'dan resmi teklif geldi.
5 milyon Euro vermek isteyen Portekiz ekibi, sonraki satıştan düşük bir yüzde önerdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 21 yaşındaki orta saha için gelen bu teklifi yeterli bulmadı.
Siyah-beyazlıların Demir Ege için öncelik verdiği iki konu başlığı var. Bunlardan ilki, orta saha takviyelerini tamamlamak, diğeri ise teklif edilen rakamın ve sonraki satıştan pay maddesinin artırılması...
Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Demir Ege Tıknaz, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.