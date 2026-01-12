Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz teklifine ret!

Beşiktaş'a Demir Ege Tıknaz için Portekiz temsilcisi Braga'dan resmi teklif geldi.

5 milyon Euro vermek isteyen Portekiz ekibi, sonraki satıştan düşük bir yüzde önerdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 21 yaşındaki orta saha için gelen bu teklifi yeterli bulmadı.