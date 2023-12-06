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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisine özel bilet fiyatı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan derbiye özel bilet fiyatı!

        Beşiktaş Kulübü, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi bilet fiyatlarını duyurdu. Derbi için en ucuz biletin 340, en pahalı biletin ise 1.720 TL olması dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 18:40 Güncelleme: 06.12.2023 - 18:40
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        Beşiktaş'tan derbiye özel bilet fiyatı!
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        Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasındaki Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını duyurdu.

        Derbi için en ucuz biletin 340, en pahalı biletin ise 1.720 TL olması dikkat çekti.

        Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında, 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri, bu akşam saat 20.00’de satışa sunulacaktır.

        Başkanımız Sayın Hasan Arat ve yönetim kurulumuzun kararıyla taraftarlarımızın bu konudaki talepleri dikkate alınarak; bu maça özel derbi harici lig müsabakalarının altında bir fiyat politikası belirlenmiştir.

        Fenerbahçe maçını taraftarlarımızın yaratacağı eşsiz atmosferde oynayabilmek için sabırsızlanırken; cumartesi günü Büyük Beşiktaş Taraftarı’nın tek bir koltuğu bile boş bırakmayacağına ve maç boyunca coşkusu ve desteğiyle takımımızı ateşleyeceğine inanıyoruz.

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