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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'Namağlup' göndermesi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'Namağlup' göndermesi

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi. Galibiyetinin ardından zemine "Namağlup Tek Şampiyon" yazısı yansıtıldı. Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından da bir çok paylaşım yapıldı. Rafa Silva - Davinson Sanchez pozisyonu için "Bir hayali RAFA kaldırdı" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 10:41 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:41
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        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
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        Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından, siyah-beyazlılar ezeli rakibine gönderme yaptı.

        Galatasaray'ın 28 maçlık namağlup serisini bitiren Beşiktaş, derbi sonrası taraftarlarıyla bu galibiyeti kutladı. Maçın sona ermesinin ardından yapılan ışık gösterisinde sahanın çeşitli yerlerine 'Namağlup Tek Şampiyon' yazısı yansıtılırken, aynı ifadeler kale arkasında açılan pankartta da yer aldı.

        Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından da bir çok paylaşım yapıldı:

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