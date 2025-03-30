Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'Namağlup' göndermesi Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi. Galibiyetinin ardından zemine "Namağlup Tek Şampiyon" yazısı yansıtıldı. Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından da bir çok paylaşım yapıldı. Rafa Silva - Davinson Sanchez pozisyonu için "Bir hayali RAFA kaldırdı" denildi

Habertürk Giriş: 30.03.2025 - 10:41 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:41 facebook

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