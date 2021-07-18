Beşiktaş’ta takımın kondisyoneri Stefano Marrone, Galatasaray'ın Rachid Ghezzal'le ilgilenmesine tepki gösterdi.

İtalyan kondisyoner, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın altına yaptığı yorumda Galatasaray’ı eleştirerek “Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. İtalya’da öyle bir şey olsa etik dışı olduğunu herkes söyler. Juventus, önceki yıl takımda oynayan bir oyuncuyla pazarlık yaparken asla ve asla Milan ya da Inter teklif veremez. Neden hiç kimse burada bunları söylemiyor. Bir arkadaş bana anlatabilir mi?” ifadelerini kullandı.

"HAKAN ÇALHANOĞLU ÖRNEĞİNİN ALAKASI YOK"

Marrone, bu yıl Milan’dan Inter’e transfer olan Hakan Çalhanoğlu’nun hatırlatılması üzerine ise durumunun farklı olduğunu belirterek, “Olay bitmeden yorum yapmak doğru değil. Milan tamamen vazgeçti. Donnarumma’da olduğu gibi. Çünkü istenen para çok fazlaydı. Yani bu konu kapandıktan sonra Inter’den teklif geldi. Bu kadar basit. Hakan örneğinin alakası yok.” dedi.