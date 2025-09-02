Habertürk
        Beşiktaş'tan Gökhan Sazdağı hamlesi! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan Gökhan Sazdağı hamlesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor'un sağ beki Gökhan Sazdağı'nı gündemine aldı.

        Giriş: 02.09.2025 - 15:27 Güncelleme: 02.09.2025 - 15:27
        Beşiktaş'tan Gökhan Sazdağı hamlesi!
        Beşiktaş'ta transferin bitmesine sayılı günler kala çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

        Son olarak Cerny'yi kadrosuna katan, Keny Arroyo ile ise yollarını ayıran siyah-beyazlıları hareketli bir 'milli ara' bekliyor.

        HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş, sağ bek için Kayserispor'un başarılı futbolcusu Gökhan Sazdağı'nı gündemine aldı.

        SAĞ BEKE GÖKHAN SAZDAĞI

        Oğuzhan Genç konuyla ilgili, "Sağ bek için Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı ismi gündeme geldi. Kısa süre içinde bu transferle ilgili sıcak gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

        "4-5 OYUNCU İLE YOLLARIN AYRILMASI BEKLENİYOR"

        Beşiktaş'ta ayrılıkların da devam edeceğini belriten Oğuzhan Genç, "4-5 oyuncu ile daha yolların ayrılması ve aynı sayıda takviye yapılması planlanıyor. Ayrılması beklenen yerli isimlerin başında Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan geliyor. Yabancılardan ise Svensson ile teklif gelmesi halinde Joao Mario ve Rashica ile yollar ayrılabilir" dedi.

