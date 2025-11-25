Beşiktaş'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliği

Beşiktaş Kulübü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenledi.

BJK Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki etkinlikte bakanlığın gözetiminde olan genç kızlarla siyah-beyazlı takımın voleybol altyapı oyuncuları gösteri maçı yaptı.

Organizasyona İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Esra Sayın, Merve Öztopaloğlu ve başkan Serdal Adalı'nın eşi Eren Adalı katıldı.

Günün anlamına yönelik olarak iki takım arasındaki gösteri maçı turuncu topla oynandı.

Kadına yönelik şiddete karşı toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizen İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, "Etkinliğimizin amacı sporun birleştirici gücünden faydalanarak toplumsal farkındalığı artırmaktı. Hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Beşiktaş camiasına bu konuda verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Mesajımızı spor aracılığıyla vermiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kadınların her alanda ayaklarının üzerinde durabildiği ve daha güçlü oldukları bir Türkiye'yi inşa edeceğiz." diye konuştu.

Ömer Turan da etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projesindeki destekleri nedeniyle siyah-beyazlı kulübe teşekkür etti.

Beşiktaş'ın sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıktığını söyleyen siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban, kadınların mücadelesine her zaman destek olacaklarını vurgulayarak, "Beşiktaş, hem sportif faaliyetler hem de sosyal olaylara duyarlılığı ile bilinen bir camia. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ile anlamlı bir projeye imza attık. Spor kulüpleri arasında yine bir ilki gerçekleştirdik. Bu tarz projelere her zaman destek olacağız. Kadınların mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Kadına şiddet toplumun en büyük sorunlarından biri. Toplumsal farkındalık projelerinde kamu kurumlarımızın yanında olacağız. Diğer kulüpleri de bu konularda duyarlı olmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmesinin çok acı olduğunu belirten siyah-beyazlı yönetici Esra Sayın ise "Kadına şiddetin önlenmesi için kamu kurumlarına, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre önemli görevler düşüyor. Bugün en güzel mesajı sahada kızlarımız verdi. Beşiktaş olarak bu tarz anlamlı etkinliklerde yer almaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül ise "Bugün kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldik. Bu konudaki toplumsal farkındalık üst düzeyde olursa kadına şiddet olaylarının azalacağını umut ediyorum." dedi.