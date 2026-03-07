Beşiktaş'tan kırmızı kart beklentisi!

İstanbul Fatih Kocamustafapaşa'da, dün öğle saatlerinde okulun önünde, boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Deniz tarafından öldürülen 30 yaşındaki Semiha Deniz cinayetiyle ilgili katilin ifadesi ortaya çıktı. Olaydan kısa bir süre sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Deniz, çocu... Daha Fazla Göster

İstanbul Fatih Kocamustafapaşa'da, dün öğle saatlerinde okulun önünde, boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Deniz tarafından öldürülen 30 yaşındaki Semiha Deniz cinayetiyle ilgili katilin ifadesi ortaya çıktı. Olaydan kısa bir süre sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Deniz, çocuğunu görmeye gittiğini belirterek, "Silahı korkutmak için kafasına doğrulttum. Silahı iteklerken bir anda patladı" dedi. Katil zanlısının daha önce uyuşturucudan 15 ay cezaevinde yattığı öğrenildi. Daha Az Göster