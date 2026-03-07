Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan kırmızı kart beklentisi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan kırmızı kart beklentisi!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, 28. dakikada Leroy Sane'nin yaptığı hareket sonrası kırmızı kart bekledi ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 20:50
        Beşiktaş'tan kırmızı kart beklentisi!

        Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

        Mücadelenin 28. dakikasında sarı-kırmızılılarda Leroy Sane, Kristjan Asllani'ye faul yaparken; hakem Ozan Ergün sarı kart gösterdi. Hakem Ergün, VAR'dan gelen onayın ardından sarı kart kararında kaldı.

        Siyah-beyazlılar bu pozisyon için sosyal medya hesabından "Daha ne olması gerekiyor?" notuyla bir paylaşım yaptı.

