Beşiktaş'tan penaltı isyanı: Tiyatro devam ediyor!
Beşiktaş Kulübü, Çaykur Rizespor maçının devre arasında X hesabından yaptığı paylaşımla hakemleri eleştirdi. Siyah-beyazlılar, 31. dakikada rakip oyuncunun ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı beklerken, maçın hakemi Cihan Aydın oyunu devam ettirdi. VAR koltuğundaki Ömer Faruk Turtay'dan da hakem Aydın'a izleme tavsiyesi gelmedi. Beşiktaş Kulübü yaşananların ardından devre arasında tartışmalı pozisyonun görüntülerini paylaşarak, "Tiyaro devam ediyor" ifadesini kullandı.
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının 31. dakikada siyah-beyazlılar penaltı bekledi.
Beşiktaşlılar, Rizesporlu futbolcunun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulunurken, hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.
VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'tan da Cihan Aydın'a herhangi bir izleme tavsiyesi gelmezken, siyah-beyazlılar yaşananların ardından devre arasında yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.
Beşiktaş Kulübü'nün X hesabından yapılan paylaşımda pozisyonun görüntülerine yer verilip, "Tiyatro devam ediyor!" ifadeleri kullanıldı.