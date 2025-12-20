Beşiktaş'tan penaltı isyanı: Tiyatro devam ediyor! Beşiktaş Kulübü, Çaykur Rizespor maçının devre arasında X hesabından yaptığı paylaşımla hakemleri eleştirdi. Siyah-beyazlılar, 31. dakikada rakip oyuncunun ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı beklerken, maçın hakemi Cihan Aydın oyunu devam ettirdi. VAR koltuğundaki Ömer Faruk Turtay'dan da hakem Aydın'a izleme tavsiyesi gelmedi. Beşiktaş Kulübü yaşananların ardından devre arasında tartışmalı pozisyonun görüntülerini paylaşarak, "Tiyaro devam ediyor" ifadesini kullandı.

Habertürk Giriş: 20.12.2025 - 22:10 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:10 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL