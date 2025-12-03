Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılar Rafa Silva'nın takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalıştığını açıkladı.

        Giriş: 03.12.2025 - 19:37 Güncelleme: 03.12.2025 - 19:37
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Portekizli futbolcu Rafa Silva, antrenman eksiğini gidermek amacıyla takımdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.

        Isınma koşularının ardından geniş alanda pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla devam eden idman, şut organizasyonlarıyla sona erdi.

        Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

