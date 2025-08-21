Habertürk
        Beşiktaş'tan sermaye artırım talebi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan sermaye artırım talebi!

        Beşiktaş, sermaye tavanının 6 milyar TL'den 21.8 milyar TL'ye çıkarılması için resmi başvuru yapıldığını açıkladı.

        Giriş: 21.08.2025 - 19:03 Güncelleme: 21.08.2025 - 19:03
        Beşiktaş'tan sermaye artırım talebi!
        Beşiktaş, kulübün sermaye tavanının artırılması için resmi başvuruyu yaptı.

        Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde kayıtlı sermaye tavanının 6 milyar TL'den 21 milyar 800 milyon TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı belirtildi.

        Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

        "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin son sermaye artırımı neticesinde çıkarılmış sermayemizin, kayıtlı sermaye tavanına eşitlenmiş olması nedeniyle mevcut 6.000.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 21.800.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesine, Yapılması planlanan Esas Sözleşme tadiline izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın iznini müteakiben Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, Bakanlık izninden sonra esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden bugün (21/08/2025) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır."

        Siyah-beyazlılar, daha önce sermaye artırımından elde edilen fonun %97'sinin Bankalar Birliği ödemesinde kullanılacağını KAP'a bildirmişti.

